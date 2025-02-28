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Начальника службы закупки зерна «Макфы» арестовали

Суд арестовал начальника службы закупки зерна «Макфы» Тофана по делу о взятке.

Источник: © РИА Новости

ЧЕЛЯБИНСК, 28 фев — РИА Новости. Тракторозаводский районный суд Челябинска в пятницу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца начальнику службы закупки зерна АО «Макфа» Ивану Тофану, обвиняемому в покушении на получение взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как сообщал СК РФ, СУСК возбуждены уголовные дела в отношении директора по закупкам и снабжению и начальника службы закупа зерна АО «Макфа», они подозреваются в покушении на получение взятки в особо крупном размере — более 16 миллионов рублей.

«Суд постановляет… удовлетворить ходатайство следствия и избрать обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, до 27 апреля 2025 года», — сказал судья.