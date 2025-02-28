На Кубани перед судом предстанет организатор «финансовой пирамиды»

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Следствие установило, что 40-летний житель Республики Адыгея с 2013 по 2017 год руководил группой лиц. Он создал сайт, который привлекал людей получением больших денег от инвестиций.
Схема финансовой пирамиды, действовавшая через электронный обменник, рухнула после прекращения выплат. Деньги, внесенные жертвами, не инвестировались, а использовались для выплаты процентов новым участникам.
Так, 40-летний мужчина обманул 533 человека. При этом сумма ущерба составила свыше 137 миллионов рублей. Однако задержать мошенника удалось только в апреле 2024 года в Республике Беларусь. Все это время он был объявлен в международный розыск. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, на его имущество наложен арест.