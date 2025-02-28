На Кубани перед судом предстанет организатор «финансовой пирамиды»

Так, 40-летний мужчина обманул 533 человека. При этом сумма ущерба составила свыше 137 миллионов рублей. Однако задержать мошенника удалось только в апреле 2024 года в Республике Беларусь. Все это время он был объявлен в международный розыск. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, на его имущество наложен арест.