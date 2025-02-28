Бездомные кошки погибли в Алуште

В Алуште была зафиксирована массовая гибель бездомных кошек. По словам главы города Галины Огневой, после этого происшествия администрация подготовила официальное обращение в полицию.
По ее словам, множество погибших животных было обнаружено в районе дома № 16 по улице Судакской.
«Животные могут не иметь дома, но они имеют право на жизнь и любовь! Подобные варварские действия недопустимы и должны быть пресечены», — считает Огнева.
Также она сообщила, что для содержания бездомных животных администрация города выделила земельный участок площадью 0,5 га на улице Виноградной. Заинтересованных инвесторов приглашают принять участие в строительстве на нем приюта.