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Бездомные кошки погибли в Алуште

Администрация города подготовила обращение в полицию.

Источник: Комсомольская правда

В Алуште была зафиксирована массовая гибель бездомных кошек. По словам главы города Галины Огневой, после этого происшествия администрация подготовила официальное обращение в полицию.

По ее словам, множество погибших животных было обнаружено в районе дома № 16 по улице Судакской.

«Животные могут не иметь дома, но они имеют право на жизнь и любовь! Подобные варварские действия недопустимы и должны быть пресечены», — считает Огнева.

Также она сообщила, что для содержания бездомных животных администрация города выделила земельный участок площадью 0,5 га на улице Виноградной. Заинтересованных инвесторов приглашают принять участие в строительстве на нем приюта.