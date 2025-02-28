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В Крыму в частном доме произошел пожар площадью более 40 кв. метров

За сутки спасатели на полуострове ликвидировали 6 возгораний.

В Керчи в частном доме произошел пожар площадью 42 квадратных метра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

За сутки спасатели на полуострове ликвидировали 6 возгораний.

Так, в Керчи выгорела кровля одноэтажного жилья. На месте работали 6 человек личного состава с 2 единицами техники. Никто не пострадал. В Джанкойском районе тоже потушили крышу заброшенного здания.

В Красногвардейском районе воспламенилась хозяйственная постройка. Огнем было охвачено 30 «квадратов». Ликвидацией занимались 9 сотрудников МЧС с 2 единицами техники.

Напомним, в Красногвардейском районе Крыма во время пожара погиб человек. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание провода. В селе Пятихатка сгорела хозпостройка на площади 30 «квадратов».

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