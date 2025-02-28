В Минске вынесли приговор по делу об убийстве британского продюсера

Преступление произошло в сентябре 1999 года. Тело гражданина Великобритании — продюсера одной из телекомпаний Кристофера Риса — с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в квартире на улице Тверской в Москве. Обвиняемым в убийстве с особой жестокостью является гражданин Беларуси, рассмотрение уголовного дела в отношении него началось в Минске 19 февраля.
«Действия обвиняемого квалифицированы, как умышленное противоправное лишение жизни другого человека с особой жестокостью по п.6, ч.2 ст. 139 УК РБ. В соответствии с позицией государственного обвинителя судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда постановила обвинительный приговор — обвиняемому за убийство, совершенное в Москве в 1999 году, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет. Местом отбывания наказания определена исправительная колония в условиях усиленного режима. Это наиболее строгая мера ответственности, которая могла быть назначена обвиняемому в соответствии с уголовным законом», — рассказал государственный обвинитель Михаил Ковалев.
Генеральная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Беларусь, которому вменено в вину совершение в 1999 году в Москве убийства британского подданного, работавшего в Российской Федерации генеральным продюсером одной из телекомпаний.
Как установлено в ходе судебного следствия, обвиняемый после совместного распития спиртных напитков с потерпевшим, с которым познакомился накануне в одном из ночных клубов, находясь в квартире последнего на ул. Тверской, на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес ему стеклянной бутылкой и горлышком от нее, ножами, вилкой, руками и ногами не менее 81 удара по различным частям тела. От полученной комбинированной травмы тела с множественными повреждениями жизненно важных органов потерпевший скончался на месте происшествия. «Длительное время обвиняемый скрывался от органов уголовного преследования, совершил при этом ряд корыстных и насильственных преступлений на территории России и Беларуси, включая убийство своей сожительницы в 2009 году, за которое отбывал наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительных учреждениях Беларуси. Преступление было раскрыто благодаря усовершенствованным экспертным методикам исследования доказательств, а также согласованным действиям белорусских и российских правоохранителей», — проинформировал гособвинитель.
Приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.