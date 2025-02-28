В Минске вынесли приговор по делу об убийстве британского продюсера

Как установлено в ходе судебного следствия, обвиняемый после совместного распития спиртных напитков с потерпевшим, с которым познакомился накануне в одном из ночных клубов, находясь в квартире последнего на ул. Тверской, на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес ему стеклянной бутылкой и горлышком от нее, ножами, вилкой, руками и ногами не менее 81 удара по различным частям тела. От полученной комбинированной травмы тела с множественными повреждениями жизненно важных органов потерпевший скончался на месте происшествия. «Длительное время обвиняемый скрывался от органов уголовного преследования, совершил при этом ряд корыстных и насильственных преступлений на территории России и Беларуси, включая убийство своей сожительницы в 2009 году, за которое отбывал наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительных учреждениях Беларуси. Преступление было раскрыто благодаря усовершенствованным экспертным методикам исследования доказательств, а также согласованным действиям белорусских и российских правоохранителей», — проинформировал гособвинитель.