Мошенники в Турции наживаются на узбекистанцах, мечтающих о жизни в США и Европе

Важно помнить, что легальные визы и вид на жительство можно получить только через официальные консульства и миграционные службы. Обещания посредников о «гарантированном» въезде в США или Европу за деньги — это обман, который может привести к серьезным последствиям. Также не стоит передавать свои личные документы посторонним лицам, так как это может использоваться в мошеннических схемах.