Мошенники в Турции наживаются на узбекистанцах, мечтающих о жизни в США и Европе

За крупные суммы денег они гарантируют «безопасную» эмиграцию, но на деле обманывают людей и оставляют их в безвыходной ситуации.
Как работает мошенническая схема?
Граждан, поверивших мошенникам, отправляют в третьи страны, в основном в Азию и Африку, под предлогом того, что через них якобы можно легко попасть в США или Европу. На месте люди оказываются без помощи, денег и каких-либо законных способов продолжить путь.
На днях еще одна гражданка Узбекистана, надеясь попасть в США, оказалась в тяжелом положении в одной из африканских стран вместе с ребенком. Благодаря вмешательству Генерального консульства Узбекистана в Стамбуле ей удалось вернуться на родину.
Как избежать обмана?
Важно помнить, что легальные визы и вид на жительство можно получить только через официальные консульства и миграционные службы. Обещания посредников о «гарантированном» въезде в США или Европу за деньги — это обман, который может привести к серьезным последствиям. Также не стоит передавать свои личные документы посторонним лицам, так как это может использоваться в мошеннических схемах.