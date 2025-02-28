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Мошенники в Турции наживаются на узбекистанцах, мечтающих о жизни в США и Европе

Vaib.uz (Узбекистан. 28 февраля). В последние месяцы в Турции активизировались аферисты, которые обещают гражданам Узбекистана помочь с получением вида на жительство в США или виз в европейские страны.

Источник: Vaib.Uz

За крупные суммы денег они гарантируют «безопасную» эмиграцию, но на деле обманывают людей и оставляют их в безвыходной ситуации.

Как работает мошенническая схема?

Граждан, поверивших мошенникам, отправляют в третьи страны, в основном в Азию и Африку, под предлогом того, что через них якобы можно легко попасть в США или Европу. На месте люди оказываются без помощи, денег и каких-либо законных способов продолжить путь.

На днях еще одна гражданка Узбекистана, надеясь попасть в США, оказалась в тяжелом положении в одной из африканских стран вместе с ребенком. Благодаря вмешательству Генерального консульства Узбекистана в Стамбуле ей удалось вернуться на родину.

Как избежать обмана?

Важно помнить, что легальные визы и вид на жительство можно получить только через официальные консульства и миграционные службы. Обещания посредников о «гарантированном» въезде в США или Европу за деньги — это обман, который может привести к серьезным последствиям. Также не стоит передавать свои личные документы посторонним лицам, так как это может использоваться в мошеннических схемах.