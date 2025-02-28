На Кубани перед судом предстанет организатор пассажирских перевозок

Сообщается, что 28 января 2024 года, в Павловском районе Кубани, 28-летний водитель автобуса, не имея достаточного отдыха, уснул за рулем. Это привело к тому, что транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с грузовиком «Hyundai Mighty». В результате аварии погибли водитель и пять пассажиров, среди которых был ребенок, и еще 18 человек получили травмы.