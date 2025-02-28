На Кубани перед судом предстанет организатор пассажирских перевозок

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Следствие считает, что 42-летний обвиняемый был организатором перевозок, при этом не регистрируя свою деятельность и не оснастив автобус «Neoplan» тахографом и системой «Эра-Глонасс».
Сообщается, что 28 января 2024 года, в Павловском районе Кубани, 28-летний водитель автобуса, не имея достаточного отдыха, уснул за рулем. Это привело к тому, что транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с грузовиком «Hyundai Mighty». В результате аварии погибли водитель и пять пассажиров, среди которых был ребенок, и еще 18 человек получили травмы.
После инцидента обвиняемый предпринял попытку скрыть свое владение автобусом, подделав договор купли-продажи на имя погибшего водителя. Этот документ был передан следователям через третьих лиц, которые не знали о его подделке.
Обвиняемый не признает свою вину, утверждая, что не занимался перевозками, а якобы продал автобус. В данный момент он находится под стражей, а его дело было направлено в Павловский районный суд. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.