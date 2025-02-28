В Самаре суд арестовал подозреваемого в теракте у здания правительства

Адвокат Семакина-старшего Сергей Кирсанов отрицает совершение теракта. По его словам, подозреваемый в момент преступления был в неадекватном состоянии и собирался совершить суицид после ссоры с родственниками. Для этого, по словам правозащитника, Сергей Семакин собирался взорвать найденную ранее на кладбище во время похорон братьев гранату, которую хранил дома, не зная, учебная она или боевая. Сергей Кирсанов отметил, что в день преступления Семакин-старший сказал сыну, что хочет прогуляться по набережной и попросил Михаила подвезти его на машине, а затем забрать. Уже после взрыва гранаты Сергей Семакин рассказал Михаилу о случившемся.