Сотрудники МЧС спасли всех 374 рыбаков со льдины в Охотском море

О дрейфующей льдине с рыбаками у берегов Сахалина стало известно ранее в этот день. В спасательной операции участвовали 11 специалистов и шесть единиц техники, в том числе судно на воздушной подушке «Хивус». Также к ней был привлечен вертолет Ми-8.