Сотрудники МЧС спасли всех 374 рыбаков со льдины в Охотском море

«Со льда Охотского моря всего спасены 374 рыбака. Все они доставлены на берег. Пострадавших нет», — указано в Telegram-канале ведомства.
Для того, чтобы удостовериться, что на льдине больше никого нет, спасатели обследовали всë ледовое поле и побережье.
О дрейфующей льдине с рыбаками у берегов Сахалина стало известно ранее в этот день. В спасательной операции участвовали 11 специалистов и шесть единиц техники, в том числе судно на воздушной подушке «Хивус». Также к ней был привлечен вертолет Ми-8.