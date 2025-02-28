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Сотрудники МЧС спасли всех 374 рыбаков со льдины в Охотском море

В Охотском море успешно завершена спасательная операция, все 374 рыбака сняты с оторвавшейся у берегов Сахалина льдины. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-служба МЧС России.

Источник: МЧС РФ

«Со льда Охотского моря всего спасены 374 рыбака. Все они доставлены на берег. Пострадавших нет», — указано в Telegram-канале ведомства.

Для того, чтобы удостовериться, что на льдине больше никого нет, спасатели обследовали всë ледовое поле и побережье.

О дрейфующей льдине с рыбаками у берегов Сахалина стало известно ранее в этот день. В спасательной операции участвовали 11 специалистов и шесть единиц техники, в том числе судно на воздушной подушке «Хивус». Также к ней был привлечен вертолет Ми-8.

МЧС