Водителя, влетевшего в остановку в Нижнем Новгороде, задержали

«Восемнадцатилетний нижегородец совместно со своими друзьями решили взять в аренду автомобиль и покататься по городу. В 19.18 напротив дома 5 по улице Землячки подозреваемый не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились люди. После чего произошло опрокидывание иномарки на автомобиль Ford, припаркованный у края проезжей части», — говорится в сообщении ведомства.