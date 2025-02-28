Взрыв на шахте в Хромтау: несколько шахтеров госпитализированы с ожогами

АЛМАТЫ, 28 фев — Sputnik. Взрыв водорода произошел 28 февраля на шахте «Болашак» Донского горно-обогатительного комбината во время бурильных работ.
«Ожоги различной степени тяжести четверо работников, они доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Работы на шахте по добыче приостановлены до выяснения обстоятельств и устранения причин инцидента», — сообщили в Донском ГОК.
В полиции Актюбинской области подтвердили ЧП — начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ.