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Взрыв на шахте в Хромтау: несколько шахтеров госпитализированы с ожогами

Работы по добыче временно приостановлены?

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

АЛМАТЫ, 28 фев — Sputnik. Взрыв водорода произошел 28 февраля на шахте «Болашак» Донского горно-обогатительного комбината во время бурильных работ.

«Ожоги различной степени тяжести четверо работников, они доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Работы на шахте по добыче приостановлены до выяснения обстоятельств и устранения причин инцидента», — сообщили в Донском ГОК.

В полиции Актюбинской области подтвердили ЧП — начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ.