Взрыв на шахте в Хромтау: несколько шахтеров госпитализированы с ожогами

«Ожоги различной степени тяжести четверо работников, они доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Работы на шахте по добыче приостановлены до выяснения обстоятельств и устранения причин инцидента», — сообщили в Донском ГОК.