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В Санкт-Петербурге пенсионерка отдала мошенникам почти 10 миллионов рублей

Мошенники в Петербурге убедили пенсионерку расстаться с 9,7 миллиона рублей.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Мошенники убедили 71-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, работающую гардеробщицей, расстаться с 9,7 миллиона рублей, включая средства от продажи квартиры, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как информирует ведомство, в полицию Невского района обратилась 71-летняя женщина, работающая гардеробщицей в одном из городских учебных заведений. По словам заявительницы, в декабре 2024 года ей в течение двух недель звонили неизвестные, которые под предлогом обеспечения безопасности сбережений в итоге убедили пенсионерку сначала передать курьеру 1 миллион рублей, а затем еще 2,5 миллиона рублей.

«Кроме того, по указаниям мошенников потерпевшая продала свою квартиру и вырученные деньги в размере 6 950 000 рублей оставила на указанном ей адресе, в женском туалете сетевого гипермаркета на проспекте Маршала Жукова. Общая сумма ущерба составила 9 749 000 рублей», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ), предполагаемых фигурантов ищет полиция.