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Снимала крестики со спящих детей: в Нижнем Новгороде воспитательницу подозревают в краже золота

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 февраля, ФедералПресс. Воспитательница детского сада в Нижнем Новгороде подозревается в краже золотых украшений у детей. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Источник: РИА "Новости"

«По данному факту в районном отделе полиции возбудили уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 158 УК РФ “Кража”, — отмечается в сообщении.

В полицию обратились родители детей, посещающих одну и ту же группу. Пропало 6 золотых крестиков, одна золотая цепочка и один гайтан с золотой застежкой. Родители подозревали, что их во время сна сняла сотрудница детского сада.

Во время следствия выяснилось, что часть похищенного была сдана в ломбард. Куда делись оставшиеся вещи, выясняет следствие. Задержанная воспитательница дала признательные показания.