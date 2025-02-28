Снимала крестики со спящих детей: в Нижнем Новгороде воспитательницу подозревают в краже золота

«По данному факту в районном отделе полиции возбудили уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 158 УК РФ “Кража”, — отмечается в сообщении.
В полицию обратились родители детей, посещающих одну и ту же группу. Пропало 6 золотых крестиков, одна золотая цепочка и один гайтан с золотой застежкой. Родители подозревали, что их во время сна сняла сотрудница детского сада.
Во время следствия выяснилось, что часть похищенного была сдана в ломбард. Куда делись оставшиеся вещи, выясняет следствие. Задержанная воспитательница дала признательные показания.