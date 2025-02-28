Даже вездеходы попадают в беду: машина провалилась в трещину на льду Байкала

Даже вездеходы попадают в беду! Неприятный день ждал водителя, который ехал по байкальскому льду. Как сообщили КП-Иркутск в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России, машина одним бортом провалилась в ледовую трещину.
Случилось это 27 февраля 2025 года в четырех километрах севернее Хужира, в 300 метрах от берега залива Баян-Шунген. К счастью, водителю удалось выбраться из авто — он пешком отправился в сторону Ольхона искать помощь. Спасателям обо всем рассказал очевидец.
— Специалисты оперативно обнаружили мужчину. С помощью лебедки они поставили вездеход на колеса, после чего сопроводили водителя до деревни Харанцы, — рассказывают в пресс-службе отряда.
Важно! Для безопасного проезда можно лишь использовать официальные ледовые переправы. Ситуация на Байкале нестабильная — на неокрепшем льду появляются трещины.
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