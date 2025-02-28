Даже вездеходы попадают в беду: машина провалилась в трещину на льду Байкала

Случилось это 27 февраля 2025 года в четырех километрах севернее Хужира, в 300 метрах от берега залива Баян-Шунген. К счастью, водителю удалось выбраться из авто — он пешком отправился в сторону Ольхона искать помощь. Спасателям обо всем рассказал очевидец.