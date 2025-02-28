Спасатели оказали помощь попавшему в ДТП мотоциклисту на Бору

Мотоциклист не справился с управлением и упал на повороте в селе Кантаурово на Бору, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Водитель получил серьезные травмы и не мог самостоятельно двигаться. Спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда на носилках перенесли его в карету скорой помощи и вместе с медиками сопроводили его в лечебное учреждение.
«Мотосезон еще не открыт, дождись сухой погоды и официального открытия», — обратились к жителям региона сотрудники чрезвычайного ведомства.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержали водителя, сбившего подростка на улице Варварской.