Сотрудницу НГЛУ Юлия Чичерину взяли под стражу

Следствие однако посчитало, что, оставаясь на свободе, обвиняемая может скрыться, а также оказать давление на свидетелей, попытаться уничтожить доказательства. По словам одного из свидетелей, она уже просила не общаться со следствием, не давать показания, а также, по его словам, уничтожила ряд документов со служебного компьютера.