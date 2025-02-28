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Сотрудницу НГЛУ Юлия Чичерину взяли под стражу

Мера пресечения избрана на два месяца.

Источник: Нижегородская правда

Сегодня, 28 февраля, суд рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу Юлии Чичериной, директора Института непрерывного образования, созданного на базе НГЛУ. Она обвиняется в превышении должностных полномочий по тому же уголовному делу, что и экс-ректор НГЛУ Жанна Никонова.

В СУ СКР по региону считают, что директор Института непрерывного образования Юлия Чичерина готовила необоснованные служебные и докладные записки, на основании которых ректор вносила в приказы о премировании сотрудников университета сведения о начислении им стимулирующих выплат. Часть денег, по версии следствия, Жанна Никонова и Юлия Чичерина забирали себе. Таким образом, как следует из материалов дела, они незаконно получили более миллиона рублей.

Обеих подозреваемых задержали вчера, 27 февраля, утром. Им было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Юлия Чичерина давать показания отказалась.

В суде сотрудница НГЛУ и её адвокат просили домашний арест. «Я проживаю по прописке, бегать не собираюсь», — заявила Юлия Чичерина.

Следствие однако посчитало, что, оставаясь на свободе, обвиняемая может скрыться, а также оказать давление на свидетелей, попытаться уничтожить доказательства. По словам одного из свидетелей, она уже просила не общаться со следствием, не давать показания, а также, по его словам, уничтожила ряд документов со служебного компьютера.

Прокуратура ходатайство следствия поддержала.

Суд избрал мерой пресечения заключение под стражу на два месяца, до 26 апреля включительно.

Ранее сайт Pravda-nn.ru сообщал, что жительницу Выксы осудили за мошенничество с социальными выплатами на детей.

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