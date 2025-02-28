27-летний рабочий выпал с 17 этажа строящегося здания в Набережных Челнах

Следствие установило, что несмотря на наличие пояса, рабочий не был пристегнут к страховочной системе. По предварительной версии, это грубое нарушение техники безопасности стало причиной трагедии. Внезапная потеря равновесия привела к падению с высоты.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекших смерть человека.
Следствие будет устанавливать, были ли проведены соответствующие инструктажи по технике безопасности, обеспечено ли рабочее место необходимым оборудование и соблюдались ли требования к организации рабочих мест на высоте.