Обвиняемый в убийстве Колдуна Андрей Овчинников останется под стражей до июня

Напомним, в 90-е годы Колдун был помощником криминального авторитета Андрея Трофимова (Трофа), но впоследствии отошел от дел и занялся целительством. По версии следствия, во время совместного распития алкоголя Овчина нанес Колдуну несколько ножевых ранений на фоне личной неприязни. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался через несколько дней.