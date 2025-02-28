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Обвиняемый в убийстве Колдуна Андрей Овчинников останется под стражей до июня

Березовский городской суд продлил срок содержания под стражей Андрею Овчинникову (Овчина), обвиняемому в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) жителя поселка Кедровка Алексея Суродеева, известного по прозвищу Колдун, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Источник: Коммерсантъ

Напомним, в 90-е годы Колдун был помощником криминального авторитета Андрея Трофимова (Трофа), но впоследствии отошел от дел и занялся целительством. По версии следствия, во время совместного распития алкоголя Овчина нанес Колдуну несколько ножевых ранений на фоне личной неприязни. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался через несколько дней.

Андрей Овчинников находится под стражей с 19 января. Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения на 3 месяца, до 7 июня.