Омичка незаконно прописала у себя в квартире 43 нелегала

Омские силовики провели оперативно-профилактическое мероприятие «Жилой сектор». Цель рейда — проверить омские стройки, дачные кооперативы и торговые точки на предмет использования нелегальной рабочей силы. Всего при поддержке Росгвардии было проверено 918 объектов.
В ходе рейда в Амурском поселке вычислили омичку, которая прописала у себя на жилплощади 43 нелегала. В отношении 24-летней женщины возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Санкции статьи предусматривают суровое наказание — до 5 лет лишения свободы.
В общей сложности правоохранители выявили 216 административных правонарушений в сфере миграции, в том числе привлечение к незаконной трудовой деятельности. В ходе рейда проверили не менее 700 иностранных граждан. Один из мигрантов будет выдворен из страны.
39-летний иностранный гражданин будет выдворен за пределы России. Он нарушил правила пребывания в нашей стране.
Ранее мы писали, что омич может сесть на пожизненное за попытку ввоза в регион крупной партии веществ.