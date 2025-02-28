Продававшего львёнка пенсионера осудили в Шымкенте

В суде установлено, что пенсионер в октябре 2024 года приобрёл у незнакомого лица детёныша льва и незаконно содержал его по месту своего жительства, далее незаконно транспортировал его с целью продажи из Сарыагашского района Туркестанской области в Шымкент.