Один человек погиб в ДТП с лазурным автобусом в Петербурге

Источник «Комсомольской правды в Петербурге» добавил, что по одной из предварительных версий причиной инцидента стало то, что водитель общественного транспорта мог уснуть за рулем. К слову, по его сведениям, шофер родом из Дагестана, ему 55 лет. Но об окончательных выводах о ДТП станет известно после проверки сотрудников полиции и прокуратуры.