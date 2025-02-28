Один человек погиб в ДТП с лазурным автобусом в Петербурге

Днем 28 февраля на Варшавской улице лазурный автобус внезапно снес общественную остановку. После случившегося стекло павильона и общественного транспорта разлетелось по всей дороге. Сейчас на месте работают экстренные службы. По информации источника «Комсомольской правды в Петербурге», дорожная авария не обошлась без жертв.
— В результате происшествия погиб один пассажир автобуса — женщина, возраст которой около 50 лет, — уточнил собеседник.
Источник «Комсомольской правды в Петербурге» добавил, что по одной из предварительных версий причиной инцидента стало то, что водитель общественного транспорта мог уснуть за рулем. К слову, по его сведениям, шофер родом из Дагестана, ему 55 лет. Но об окончательных выводах о ДТП станет известно после проверки сотрудников полиции и прокуратуры.
Вице-губернатор Кирилл Поляков сообщил в своем Telegram-канале, что сейчас на пересечение Ленинского проспекта и Варшавской улицы едут представители «Организатора перевозок» и компании-перевозчика. Всем пострадавшим окажут необходимую помощь и выплатят компенсацию.