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Вылетевший в Сочи самолет экстренно вернулся в Москву из-за проблем с герметизацией

Он смог нормально приземлиться, люди не пострадали.

Источник: Югополис

Нештатная ситуация произошла 28 февраля на рейсе ТИ1031 авиакомпании NordStar, следовавшем из столичного аэропорта Домодедово на главный российский курорт. Спустя 10 минут после вылета командир лайнера, на борту которого находились 135 пассажиров и 6 членов экипажа, доложил наземным службам о проблемах с герметизацией. Было принято решение срочно вернуться в аэропорт вылета.

Аварийная ситуация не объявлялась. Продолжительное время самолет кружил в небе, вырабатывая топливо. В 14.41 он благополучно приземлился в Домодедово.

В настоящий момент пассажиры вылетают в Сочи на предоставленном им резервном борте, сообщает пресс-служба авиакомпании NordStar.