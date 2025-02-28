Вылетевший в Сочи самолет экстренно вернулся в Москву из-за проблем с герметизацией

Нештатная ситуация произошла 28 февраля на рейсе ТИ1031 авиакомпании NordStar, следовавшем из столичного аэропорта Домодедово на главный российский курорт. Спустя 10 минут после вылета командир лайнера, на борту которого находились 135 пассажиров и 6 членов экипажа, доложил наземным службам о проблемах с герметизацией. Было принято решение срочно вернуться в аэропорт вылета.