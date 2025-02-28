Глава СКР поручил доложить о расследовании массовой потасовке подростков в уфимском учебном учреждении

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовных дел, связанных с массовой дракой подростков в одном из образовательных учреждений Уфы. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
Инцидент произошел в ноябре прошлого года, когда между учениками вспыхнул конфликт, переросший в потасовку. Нескольким пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
Двое несовершеннолетних, которых обвиняют в хулиганстве, заключены под стражу. В СК Башкирии расследуются два уголовных дела по факту произошедшего.
Родители учащихся обратились к Бастрыкину, выразив обеспокоенность ситуацией. В ответ председатель СКР поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому предоставить подробный доклад о ходе расследования и принятых мерах.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает СК.
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