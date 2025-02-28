Названа предварительная причина смертельной аварии на Варшавской. Перед выходом на рейс водителя осмотрели медики

Напомним, примерно в 15:20 на Варшавской улице у Ленинского проспекта водитель автобуса маршрута № 147 ООО «Домтрансавто», выполняя поворот, не справился с управлением и совершил столкновение с легковыми автомобилями, с автобусом маршрута № 13 СПб ГУП «Пассажиравтотранс», совершил наезд на остановку. В результате аварии погибла женщина, на вид около 50 лет.