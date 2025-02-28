Названа предварительная причина смертельной аварии на Варшавской. Перед выходом на рейс водителя осмотрели медики

Об этом 28 февраля сообщили «Фонтанке» в пресс-службе перевозчика, ООО «Домтрансавто». По предварительным данным, рассматривается версия о том, что водитель автобуса мог уснуть за рулем.
«Режим труда и отдыха был соблюден. Водитель прошел предрейсовый медицинский контроль», — сообщили в «Домтрансавто», уточнив, что всем пострадавшим будет оказана помощь совместно с комитетом по транспорту.
По данным «Фонтанки», водителю 55 лет, он уроженец Дагестана. Перевозчик уточнил, что общий стаж его вождения — 16 лет, в «Домтрансавто» он работает с 2022 года.
Напомним, примерно в 15:20 на Варшавской улице у Ленинского проспекта водитель автобуса маршрута № 147 ООО «Домтрансавто», выполняя поворот, не справился с управлением и совершил столкновение с легковыми автомобилями, с автобусом маршрута № 13 СПб ГУП «Пассажиравтотранс», совершил наезд на остановку. В результате аварии погибла женщина, на вид около 50 лет.
На месте работают сотрудники скорой и полиции. К ситуации подключились следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.