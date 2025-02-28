Суд продлил арест Айвару Кинжабаеву до 7 апреля

Напомним, Айвара Кинжабаева заподозрили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник незаконно провел сделку по продаже более чем 15 тыс. га земель в Кошкинском районе, находившихся в федеральной собственности. Участки перешли коммерческой структуре, подконтрольной заграничным собственникам, тогда как, согласно закону, земли сельхозназначения не могут отчуждаться в пользу иностранцев. Кроме того, часть участков являлась особо охраняемой природной территорией, которая вообще не подлежит приватизации.