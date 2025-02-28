Главу исполкома Альметьевска отправили в СИЗО до 26 апреля

На судебном заседании интересы Исхакова представляли два адвоката. Они настаивали на том, что обвинение основано на недостаточных доказательствах.
Также, по мнению защиты, предприниматель, заключивший контракт с муниципалитетом, дал показания против их подзащитного, чтобы избежать собственного преследования и наказания.
Сам подсудимый не признал вину и просил суд об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
Гособвинитель выступил за заключение под стражу до 26 апреля, сославшись на наличие дополнительных данных о коррупционной деятельности со стороны обвиняемого.
Информация о задержании Айнура Исхакова по делу о мошенничестве в особо крупном размере на 2,6 млн руб. появилась вчера, 27 февраля.
Сообщалось, что уголовное дело также возбуждено в отношении бывшего директора «Тандем+» Илдара Тагирова. Он был учредителем компании с 2015 по 2023 год.