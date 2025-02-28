Пострадавшим в ДТП с автобусом на Ленинском проспекте выплатят компенсацию

Вице-губернатор Кирилл Поляков взял ситуацию с ДТП на Ленинском проспекте на личный контроль. Напомним, что там лазурный автобус днем 28 февраля протаранил остановку общественного транспорта. Незадолго до этого он совершил странный маневр — на большой скорости внезапно повернул на дороге и собирал в кучу несколько легковушек. По предварительным данным, погибла женщина. А точное количество пострадавших пока неизвестно. Тем не менее, всем им выплатят компенсацию.
— Ситуацию взял на личный контроль. Всем пострадавшим обязательно будет оказана необходимая помощь и выплачена компенсация, — написал вице-губернатор в своем Telegram-канале.
Добавим, что на месте сейчас работают оперативные службы. Прокуратура и МВД проводят проверки. Обстоятельства случившегося уточняются. По одной из версий, водитель лазурного автобуса мог уснуть за рулем.