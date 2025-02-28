Смерть фермера после задержания в Сурхандарье: родственники подозревают, что его подвергли пыткам

Родственники утверждают, что его подвергали пыткам и пытались заставить взять на себя вину за преступление.
Что говорят власти?
Омбудсмен Олий Мажлиса взял ситуацию под контроль и изучает обстоятельства дела.
Согласно его данным, 24 февраля 2025 года суд признал Хаитова виновным по статье 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство) и назначил ему 6 суток административного ареста.
Во время транспортировки в административный изолятор Термеза его состояние ухудшилось, и его доставили в отделение неотложной медицинской помощи Сариосийского района, где врачи констатировали смерть.
По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стали ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, аневризма сердца и тампонада сердца. Также у умершего были диагностированы пиелонефрит и атеросклероз.
Омбудсмен отметил, что следов насилия или травм на теле не обнаружено.
На данный момент прокуратура проводит доследственную проверку, а Омбудсмен направил запрос в Генеральную прокуратуру Узбекистана, призывая обеспечить всестороннее и объективное расследование.
Что говорят родственники?
По информации издания Kun.uz, 15 февраля в Узунском районе произошло жестокое убийство — неизвестные убили женщину и её двоих детей, а затем подожгли дом, чтобы скрыть следы преступления. Следствие не смогло раскрыть преступление в течение 12 дней.
В рамках расследования на допрос в РОВД Узунского района вызвали многих местных жителей, среди которых оказался и Тохир Хаитов. Его забрали из дома сотрудники правоохранительных органов.
«Большинство задержанных допрашивали 3−4 часа и отпускали, но его держали двое суток. Нам не разрешали его увидеть, объясняя это следствием. На следующий день, 25 февраля утром, мы снова пришли в отделение, но нам сообщили, что он умер от сердечного приступа», — рассказал сын погибшего.
«У отца не было проблем с сердцем, он был здоров. Нам не разрешили присутствовать на экспертизе, никто ничего не объясняет. Когда мы увидели его тело, у него были синяки на руках, лице и теле. Мы уверены, что его пытали и пытались повесить на него преступление», — добавил он.
Официальное расследование продолжается, родственники погибшего требуют справедливости и настаивают на независимой экспертизе. Будем надеяться, что прокуратура разберётся в этом деле и даст объективную оценку случившемуся.