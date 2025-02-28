Смерть фермера после задержания в Сурхандарье: родственники подозревают, что его подвергли пыткам

«У отца не было проблем с сердцем, он был здоров. Нам не разрешили присутствовать на экспертизе, никто ничего не объясняет. Когда мы увидели его тело, у него были синяки на руках, лице и теле. Мы уверены, что его пытали и пытались повесить на него преступление», — добавил он.