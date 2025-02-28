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Смерть фермера после задержания в Сурхандарье: родственники подозревают, что его подвергли пыткам

Vaib.uz (Узбекистан. 26 февраля). В Сурхандарьинской области разгорелся громкий скандал. 50-летний фермер Тохир Хаитов скончался спустя два дня после задержания правоохранительными органами.

Родственники утверждают, что его подвергали пыткам и пытались заставить взять на себя вину за преступление.

Что говорят власти?

Омбудсмен Олий Мажлиса взял ситуацию под контроль и изучает обстоятельства дела.

Согласно его данным, 24 февраля 2025 года суд признал Хаитова виновным по статье 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство) и назначил ему 6 суток административного ареста.

Во время транспортировки в административный изолятор Термеза его состояние ухудшилось, и его доставили в отделение неотложной медицинской помощи Сариосийского района, где врачи констатировали смерть.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стали ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, аневризма сердца и тампонада сердца. Также у умершего были диагностированы пиелонефрит и атеросклероз.

Омбудсмен отметил, что следов насилия или травм на теле не обнаружено.

На данный момент прокуратура проводит доследственную проверку, а Омбудсмен направил запрос в Генеральную прокуратуру Узбекистана, призывая обеспечить всестороннее и объективное расследование.

Что говорят родственники?

По информации издания Kun.uz, 15 февраля в Узунском районе произошло жестокое убийство — неизвестные убили женщину и её двоих детей, а затем подожгли дом, чтобы скрыть следы преступления. Следствие не смогло раскрыть преступление в течение 12 дней.

В рамках расследования на допрос в РОВД Узунского района вызвали многих местных жителей, среди которых оказался и Тохир Хаитов. Его забрали из дома сотрудники правоохранительных органов.

«Большинство задержанных допрашивали 3−4 часа и отпускали, но его держали двое суток. Нам не разрешали его увидеть, объясняя это следствием. На следующий день, 25 февраля утром, мы снова пришли в отделение, но нам сообщили, что он умер от сердечного приступа», — рассказал сын погибшего.

«У отца не было проблем с сердцем, он был здоров. Нам не разрешили присутствовать на экспертизе, никто ничего не объясняет. Когда мы увидели его тело, у него были синяки на руках, лице и теле. Мы уверены, что его пытали и пытались повесить на него преступление», — добавил он.

Официальное расследование продолжается, родственники погибшего требуют справедливости и настаивают на независимой экспертизе. Будем надеяться, что прокуратура разберётся в этом деле и даст объективную оценку случившемуся.