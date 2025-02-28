Подозреваемого в организации фрод-звонков задержал КНБ в Алматы

«В связи с активной передислокацией преступных групп в другие регионы страны принято решение о подключении к работе КНБ при содействии департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательного деятельности и негласных следственных действий Генеральной прокуратуры. При координации прокуратуры Алматы выявлено 202 абонентских номера в восьми регионах страны. Установлено восемь адресов, где изъяты 9 SIM-бокс устройств, задержано 8 человек, из которых 6 граждан Российской Федерации. Также изъято 8 407 SIM-карт различных мобильных операторов», — отметили в Генпрокуратуре.