В Казани водитель и кондуктор автобуса помогли упавшей в обморок пассажирке

Кондуктор Фируза сразу же подбежала к пассажирке. Через некоторое время девушка начала приходить в себя, ее аккуратно усадили на ближайшее свободное место. Кондуктор помогла ей расстегнуть куртку и открыла окна, чтобы в салон поступил свежий воздух.