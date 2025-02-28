Погибший, покореженная остановка и семь поврежденных авто. Что известно о ДТП, в котором автобус вылетел на остановку

Как передает корреспондент «Фонтанки» с места происшествия, в данный момент на месте продолжают работать несколько бригад скорой помощи и сотрудники МЧС. На месте ДТП видно пять сильно помятых автомобилей, еще три стоят «паровозиком». По словам журналиста, скопилось много зевак. Ощущение толпы на месте происшествия дополняют люди, которые пытаются воспользоваться общественным транспортом — пусть и с задержками, но автобусы продолжают перевозить пассажиров. Журналист также рассказал, что автобус стоит прямо за остановкой, а тело погибшей находится в нескольких метрах от него.
Что известно о ДТП.
ДТП произошло примерно в 15:20 на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы. В пресс-службе городского комитета по транспорту «Фонтанке» сообщили, что водитель автобуса № 147, по всей видимости, не справился с управлением, когда поворачивал. Дальше, по предварительной информации, пассажирский автобус протаранил несколько легковушек, врезался в автобус № 13, а после — влетел в остановку.
В аварии погибла женщина, на вид ей около 50 лет. В пресс-службе полиции уточнили, что в момент наезда она шла по тротуару. Сейчас на месте ДТП работают правоохранители, медики и пожарные. По данным «Фонтанки», одна пострадавшая обратилась к врачам бригады скорой помощи с легким ушибом и острой реакций на произошедшее.
Водитель автобуса.
В пресс-службе компании «Домтрансавто», которая обслуживает автобусный маршрут № 147, сообщили, что перед выходом на рейс водитель прошел медицинский контроль. Перевозчик отметил, что режим труда и отдыха водителя был соблюден.
По данным «Фонтанки», за рулем пассажирского автобуса был 55-летний мужчина. Его общий водительский стаж — больше 16 лет. В «Домтрансавто» он работает с 2022 года. По одной из версий, как стало известно «Фонтанке», перед столкновением водитель мог уснуть за рулем. Однако администрация Московского района со ссылкой на данные оперативных служб сообщает, что водитель рассказал о недомогании.
Последствия массовой аварии с автобусом.
После произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье, связанной с нарушением правил дорожного движения, повлекшим за собой смерть человека. В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти уточнили, что автобус № 147 столкнулся с семью автомобилями. После чего общественный транспорт вылетел на тротуар.
Второе уголовное дело возбуждено ГСУ СК по Петербургу. Речь идет о статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в своем телеграм-канале сообщил, что взял ситуацию на личный контроль. «Всем пострадавшим обязательно будет оказана необходимая помощь и выплачена компенсация», — добавил Поляков.
Прокуратура Московского района Петербурга организовала проверку по факту произошедшего. На место происшествия выехали сотрудники ГУ СК по Петербургу.
СПб ГКУ «Организатор перевозок» уведомил пассажиров, что в связи с аварией автобусы № 13, 13А, 26, 31, 39Э, 114, 130, 147, 150, 155, 226, 239, 243, 244, 246, 252, 301, 333 и троллейбусы № 27 29, 35, 45 будут следовать с задержкой от получаса. Сервис «Яндекс. Карты» по состоянию на 17 часов окрасил место ДТП бордовым цветом.