Погибший, покореженная остановка и семь поврежденных авто. Что известно о ДТП, в котором автобус вылетел на остановку

Как передает корреспондент «Фонтанки» с места происшествия, в данный момент на месте продолжают работать несколько бригад скорой помощи и сотрудники МЧС. На месте ДТП видно пять сильно помятых автомобилей, еще три стоят «паровозиком». По словам журналиста, скопилось много зевак. Ощущение толпы на месте происшествия дополняют люди, которые пытаются воспользоваться общественным транспортом — пусть и с задержками, но автобусы продолжают перевозить пассажиров. Журналист также рассказал, что автобус стоит прямо за остановкой, а тело погибшей находится в нескольких метрах от него.