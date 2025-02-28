«Нанес не менее 81 удара по различным частям тела». Жестоко убивший британского продюсера белорус получил 20 лет тюрьмы

В материалах уголовного дела сообщалось, что обвиняемый с жертвой познакомился в одном из ночных клубов Москвы, а после совместного распития алкоголя поссорился и нанес гражданину Великобритании — продюсеру одной из телекомпаний Кристоферу Рису множественные раны. Убийца наносил удары стеклянной бутылкой, горлышком от нее, ножами, вилкой, руками и ногами.