«Нанес не менее 81 удара по различным частям тела». Жестоко убивший британского продюсера белорус получил 20 лет тюрьмы

В Минске вынесен приговор по делу о жестоком убийстве британского продюсера, сообщает БелТА.
В середине февраля «Комсомолка» писала о том, что в Минске начался суд по делу жестокого убийства британского продюсера. Тогда сообщалось, что в уголовном деле по преступлению, совершенном в сентябре 1999-го в Москве, содержатся подробности интимного характера".
Как установили правоохранители, убийство в квартире на улице Тверской в Москве было совершено гражданином Беларуси. Обвиняемому инкриминировали умышленное убийство с особой жестокостью (п. 6, ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси).
В материалах уголовного дела сообщалось, что обвиняемый с жертвой познакомился в одном из ночных клубов Москвы, а после совместного распития алкоголя поссорился и нанес гражданину Великобритании — продюсеру одной из телекомпаний Кристоферу Рису множественные раны. Убийца наносил удары стеклянной бутылкой, горлышком от нее, ножами, вилкой, руками и ногами.
— Было нанесено не менее 81 удара по различным частям тела. От полученной комбинированной травмы тела с множественными повреждениями жизненно важных органов потерпевший скончался на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе суда.
Долгое время убийца скрывался от органов уголовного преследования, совершив при этом ряд преступлений на территории России и Беларуси, в том числе — убийство сожительницы.
Приговор — 20 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
— Это наиболее строгая мера ответственности, которая могла быть назначена обвиняемому в соответствии с уголовным законом, — прокомментировал гособвинитель Михаил Ковалев.
Приговор еще может быть обжалован.
Между тем минчанка заплатила мошенникам почти 500 тысяч рублей, чтобы не стать «экстремисткой».