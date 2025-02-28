В Новосибирске водитель троллейбуса сбил 8-летнюю девочку на переходе

Днем 28 февраля в Калининском районе Новосибирска троллейбус сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу «по зебре».
— В 17 часов 30 минут водитель мужчина 1994 года рождения, управления троллейбусом с 7 пассажирами, двигался по улице Краузе со стороны Гребенщикова в сторону улицы Свечникова. В пути следования у дома № 13 по улице Краузе он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения троллейбуса в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщила Госавтоинспекция Новосибирской области.
В результате ДТП девочку 2017 года рождения пришлось госпитализировать с травмами работникам скорой помощи. На месте работает наряд ДПС, инспекторам, предстоит установить все обстоятельства происшествия.
Ранее мы писали, что в Первомайском районе Новосибирска произошло ДТП с участием хэтчбека «ВАЗ-2114» и минивэна «Toyota Isis». По предварительной информации, несовершеннолетний парень за рулем отечественного авто специально «вилял» на дороге, не рассчитал занос и протаранил японский минивэн.