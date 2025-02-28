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Украинец получил срок 5 лет и 2 месяца тюрьмы: В Кишиневе он сел пьяным за руль и совершил смертельное ДТП

Экспертиза подтвердила сильное опьянение водителя с уровнем алкоголя 1,85.

Источник: Соцсети

Водитель, сбивший насмерть 76-летнего мужчину на пешеходном переходе в Кишиневе осенью 2024 года, в суде получил приговор — 5 лет и 2 месяца тюрьмы.

Инцидент произошел в сентябре, когда водитель, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, на скорости сбил мужчину, который переходил дорогу по правилам. После аварии он попытался скрыться с места происшествия.

Напомним, совершив наезд, машина врезалась в дерево и перевернулась, превратившись в груду металла. По словам свидетелей, после ДТП водитель снял номера и хотел сбежать, но его задержали.

Водитель отказался пройти алкотест, но полицейские настояли на анализе крови. Экспертиза подтвердила сильное опьянение водителя с уровнем алкоголя 1,85.

Страшное ДТП произошло 4 сентября, на столичном бульваре Дачия на Ботанике.

ДТП