Украинец получил срок 5 лет и 2 месяца тюрьмы: В Кишиневе он сел пьяным за руль и совершил смертельное ДТП

Водитель, сбивший насмерть 76-летнего мужчину на пешеходном переходе в Кишиневе осенью 2024 года, в суде получил приговор — 5 лет и 2 месяца тюрьмы.
Инцидент произошел в сентябре, когда водитель, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, на скорости сбил мужчину, который переходил дорогу по правилам. После аварии он попытался скрыться с места происшествия.
Напомним, совершив наезд, машина врезалась в дерево и перевернулась, превратившись в груду металла. По словам свидетелей, после ДТП водитель снял номера и хотел сбежать, но его задержали.
Водитель отказался пройти алкотест, но полицейские настояли на анализе крови. Экспертиза подтвердила сильное опьянение водителя с уровнем алкоголя 1,85.
Страшное ДТП произошло 4 сентября, на столичном бульваре Дачия на Ботанике.