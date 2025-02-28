СК проводит проверку после гибели водолаза в Анапе

Следственный отдел по городу Анапе проводит проверку после гибели водолаза. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
«Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в региональном управлении.
Напомним, трагедия произошла днем 28 февраля. Одному из водолазов, собиравшему мазут на дне моря в районе пирса Джемете, стало плохо. Семен Луговой потерял сознание и не поднялся на поверхность. Реанимировать мужчину не смогли, сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.