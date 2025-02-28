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СК проводит проверку после гибели водолаза в Анапе

В Анапе устанавливают причину смерти водолаза.

Источник: Комсомольская правда

Следственный отдел по городу Анапе проводит проверку после гибели водолаза. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

«Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в региональном управлении.

Напомним, трагедия произошла днем 28 февраля. Одному из водолазов, собиравшему мазут на дне моря в районе пирса Джемете, стало плохо. Семен Луговой потерял сознание и не поднялся на поверхность. Реанимировать мужчину не смогли, сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

СК