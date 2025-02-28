Выпила не менее трех бутылок. В Быховском районе женщина умерла от острого отравления алкоголем

В практике судебных медицинских экспертов Могилевской области этот показатель концентрации этилового спирта в крови умерших стал одним из наиболее высоких за всю практику. Смертельной считается концентрация этилового спирта в крови 5 промилле и выше, однако гибель человека может наступать и при меньших концентрациях.