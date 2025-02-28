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В Анапе погиб водолаз при проведении работ в зоне разлива мазута

При проведении работ по очистке побережья Чёрного моря после ЧП с танкерами в посёлке Джемете в Анапе утонул водолаз МЧС России Семён Луговой.

Источник: РИА "Новости"

Об этом стало известно из Telegram-канала регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, спасатель во время проведения работ по ликвидации нефтепродуктов не поднялся на поверхность.

«Незамедлительно на поиски был направлен страховочный водолаз, который обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего сотрудника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что реанимационные действия не помогли — он погиб.

Семён Луговой служил в рядах МЧС с 2011 года, принимал участие во многих спасательных операциях и ответственно выполнял свои боевые задачи.

У мужчины остались жена и двое детей.

Недавно стало известно, что сотрудники МЧС очистили уже более 355 км побережья Чёрного моря после разлива нефтепродуктов.

Несчастный случай