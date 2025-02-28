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Суд арестовал экс-зампреда правительства Рязанской области Никитина

РЯЗАНЬ, 28 фев — РИА Новости. Советский районный суд Рязани избрал бывшему заместителю председателя правительства региона Артему Никитину, подозреваемому в получении взятки в особо крупном размере, меру пресечения в виде заключения под стражу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу в Советском районном суде Рязани прошло рассмотрение ходатайства следователя об аресте Никитина. Заседание суд провел в закрытом режиме.

«Ходатайство следователя… удовлетворить… Избрать Никитину меру пресечения заключение под стражу сроком на два месяца», — огласила судья.

В четверг СУСК по Рязанской области сообщило о возбуждении дела о получении взятки в особо крупном размере должностным лицом правительства Рязанской области (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, подозреваемый потребовал от индивидуального предпринимателя взятку за способствование в заключении договоров с курируемыми организациями и всего получил более 17 миллионов рублей. Фигурант задержан.

Источники сообщали РИА Новости, что задержанным оказался уволившийся 26 февраля заместитель председателя правительства области Никитин. Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил задержание и сообщил, что региональное правительство окажет содействие следствию. Рязанский местный политсовет «Единой России» приостановил членство Никитина в партии.