Внучка экс-мэра Самары призналась в его убийстве

Обвиняемая рассказала, что отравила родственников, чтобы завладеть их имуществом. Затем она заморозила тела при помощи азота, а знакомый мужчина расчленил их. Части тел злоумышленники раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. Отмечается, что сообщник Екатерины Тарховой-Бельской уехал из Самарской области и объявлен в розыск.