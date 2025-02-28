Ребенок провалился в колодец на глазах у матери

Читатель Tengrinews.kz прислал видео с места происшествия. На кадрах видно, как ребенок, упавший в колодец, стоит внутри и не может выбраться. Голос за кадром просит вызволить его с помощью подручных средств. Как сообщили в департаменте полиции Акмолинской области, факт падения несовершеннолетнего ребенка в колодец зарегистрирован в отделе полиции города Косшы.
«Инцидент произошел 28 февраля в селе Тайтобе. На момент падения ребенка мама находилась рядом. В последующем при помощи прохожих несовершеннолетний был извлечен из колодца. В настоящее время его состояние стабильное, находится дома», — рассказали в пресс-службе ДП Акмолинской области.
По предварительным данным, во время очистки дороги от снега кто-то сдвинул крышку колодца. В отношении виновных будет составлен административный протокол по статье 505 КоАП («Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры»). Им грозит от 117 до 393 тысяч тенге штрафа.