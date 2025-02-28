Ребенок провалился в колодец на глазах у матери

Читатель Tengrinews.kz прислал видео с места происшествия. На кадрах видно, как ребенок, упавший в колодец, стоит внутри и не может выбраться. Голос за кадром просит вызволить его с помощью подручных средств. Как сообщили в департаменте полиции Акмолинской области, факт падения несовершеннолетнего ребенка в колодец зарегистрирован в отделе полиции города Косшы.