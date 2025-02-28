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Пожар вспыхнул в административном здании на ул. Смоленской в Минске

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар вспыхнул в офисе в административном здании на ул. Смоленской в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: Скриншот видео МЧС

Как рассказали в ведомстве, подразделения МЧС работают по сообщению о загорании административного здания по ул. Смоленской, 15.

Там уточнили, что произошло загорание имущества в одном из офисных помещений на пятом этаже.

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