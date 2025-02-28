Пожар вспыхнул в административном здании на ул. Смоленской в Минске

Как рассказали в ведомстве, подразделения МЧС работают по сообщению о загорании административного здания по ул. Смоленской, 15.
Там уточнили, что произошло загорание имущества в одном из офисных помещений на пятом этаже.
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар вспыхнул в офисе в административном здании на ул. Смоленской в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Как рассказали в ведомстве, подразделения МЧС работают по сообщению о загорании административного здания по ул. Смоленской, 15.
Там уточнили, что произошло загорание имущества в одном из офисных помещений на пятом этаже.