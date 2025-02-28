МЧС: Пять спецмашин задействованы в тушении пожара на Театральном спуске

В центре Ростова произошел пожар в неэксплуатируемом здании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло около 17:30 на улице Орловской, 13.
По предварительной информации ведомства, пожар произошел в неэксплуатируемом здании. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Прибывшие пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Локализовать возгорание удалось в 17:50.
К счастью, обошлось без пострадавших. На месте ЧП работали пять спецмашин и несколько спасателей. Сейчас на месте происшествия продолжают работать пожарные. Причина пожара устанавливается.