Генерала Попова перевели из-под домашнего ареста в СИЗО

Попова задержали в прошлом мае и поместили в «Лефортово», а два месяца спустя меру пресечения сменили на домашний арест. Следствие считает, что он причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката на сумму свыше 105 млн руб., которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. По версии обвинения, хищение организовал генерал-лейтенант Олег Цоков, разбирательство против которого прекратили в связи со смертью. По делу также проходит предприниматель Сергей Моисеев.