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Спасатели потушили пожар на Театральном спуске в Ростове

В Ростове-на-Дону пожарные потушили неэксплуатируемое здание на Театральном спуске.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели потушили пожар на Театральном спуске в Ростове. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Как уточнили в региональном ведомстве, в 18:49 спасатели полностью ликвидировали загоревшееся здание. Сейчас на месте продолжают работать спасатели.

Напомним, что пожар произошел в неэксплуатируемом здании на улице Орловской, 13. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Прибывшие пожарные незамедлительно начали тушить огонь. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.