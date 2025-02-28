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Авария с участием четырех автомобилей произошла в поселении Воскресенское

Авария с участием четырех автомобилей произошла в поселении Воскресенское, в результате два человека оказались заблокированы. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Источник: Аргументы и факты

«28 февраля в 18:15 в службу “112” Москвы поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселении Воскресенское. На место происшествия были высланы экстренные службы города, в том числе расчет ПСО № 309 и АСО № 8 столичного Пожарно-спасательного центра. Произошло столкновение четырех легковых автомобилей, в результате чего два человека оказались заблокированы. Было перекрыто две полосы движения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытии спасатели отключили аккумуляторные батареи автомобилей и деблокировали пострадавших с помощью гидравлического инструмента. Пострадавшие были переданы работникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в лечебное учреждение города.

ДТП