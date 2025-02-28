Авария с участием четырех автомобилей произошла в поселении Воскресенское

«28 февраля в 18:15 в службу “112” Москвы поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселении Воскресенское. На место происшествия были высланы экстренные службы города, в том числе расчет ПСО № 309 и АСО № 8 столичного Пожарно-спасательного центра. Произошло столкновение четырех легковых автомобилей, в результате чего два человека оказались заблокированы. Было перекрыто две полосы движения», — говорится в сообщении.