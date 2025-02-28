Суд арестовал четверых фигурантов дела о сделке по продаже ребенка в Щелково

«30-летней матери ребенка, сотруднице частной медицинской клиники и супругам, пытавшимся купить новорожденного, предъявлено обвинение в совершении преступления по п.п. “б, д, з” ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (“Купля-продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии с использованием поддельных документов”). Представитель Щелковской городской прокуратуры поддержал ходатайство следователя об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, обратив внимание суда, на то что биологическая мать мальчика и предполагаемая являются гражданками других государств и могут скрыться от органов предварительного следствия и суда. Суд, выслушав доводы сторон, заключил обвиняемых под стражу до 26 апреля 2025 года», — говорится в сообщении.