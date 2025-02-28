«Пирвели»: в аэропорту Тбилиси объявили эвакуацию

По его данным, предположительно, в аэропорт поступил звонок о вероятном взрывном устройстве. ТАСС запросил комментарий МВД, однако ведомство переадресовало запрос в Службу государственной безопасности (СГБ). Пресс-служба СГБ сообщила местным СМИ, что проводит «предусмотренные протоколом мероприятия».