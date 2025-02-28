В Новой Москве в столкновении самосвала с автомобилем погибли два человека

«На улице Александра Печерского в районе СНТ “Дубрава” произошло столкновение двух самосвалов и легкового автомобиля. Погибли два человека в последнем», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что после ДТП один из пострадавших был еще жив, но прибывшие медики не смогли ему помочь. На месте работает следственно-оперативная группа.
По данным столичной ГАИ, авария произошла на Варшавском шоссе в районе деревни Бунчиха. Виновником аварии, предварительно, стал водитель «Камаза», выехавшего на встречную полосу, где столкнулся еще с одним «Камазом» и легковым автомобилем Nissan. Ведомство подтвердило гибель двух человек, находившихся в салоне Nissan.