В Новой Москве в столкновении самосвала с автомобилем погибли два человека

По данным столичной ГАИ, авария произошла на Варшавском шоссе в районе деревни Бунчиха. Виновником аварии, предварительно, стал водитель «Камаза», выехавшего на встречную полосу, где столкнулся еще с одним «Камазом» и легковым автомобилем Nissan. Ведомство подтвердило гибель двух человек, находившихся в салоне Nissan.