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В Новой Москве в столкновении самосвала с автомобилем погибли два человека

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Легковой автомобиль и два самосвала столкнулись в Новой Москве, погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Источник: РИА "Новости"

«На улице Александра Печерского в районе СНТ “Дубрава” произошло столкновение двух самосвалов и легкового автомобиля. Погибли два человека в последнем», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что после ДТП один из пострадавших был еще жив, но прибывшие медики не смогли ему помочь. На месте работает следственно-оперативная группа.

По данным столичной ГАИ, авария произошла на Варшавском шоссе в районе деревни Бунчиха. Виновником аварии, предварительно, стал водитель «Камаза», выехавшего на встречную полосу, где столкнулся еще с одним «Камазом» и легковым автомобилем Nissan. Ведомство подтвердило гибель двух человек, находившихся в салоне Nissan.

ДТП