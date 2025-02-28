Папа римский перенес приступ бронхоспазма

«Сегодня днем у папы римского, который все утро чередовал дыхательную гимнастику с молитвами в часовне, случился единичный эпизод бронхоспазма. Это вызвало рвоту, из-за которой он вдохнул немного рвотных масс, что привело к внезапному ухудшению его состояния», — рассказали в пресс-службе.