В Петербурге загорелось здание бывшего пивоваренного завода

«28 февраля в 21:52 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Адмиралтейский район, улица Курляндская, дом № 49. В 4−6-этажном административном здании на 4-м этаже происходит горение на площади 40 кв. м. В 21:59 мск пожару присвоен дополнительный номер 1-бис», — говорится в сообщении.