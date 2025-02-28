Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге загорелось здание бывшего пивоваренного завода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Здание бывшего Калинкинского пивоваренного завода (известен также как Пивоваренный завод имени Степана Разина), в котором расположен деловой центр, горит в Санкт-Петербурге. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Источник: РИА "Новости"

«28 февраля в 21:52 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Адмиралтейский район, улица Курляндская, дом № 49. В 4−6-этажном административном здании на 4-м этаже происходит горение на площади 40 кв. м. В 21:59 мск пожару присвоен дополнительный номер 1-бис», — говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечены 36 человек личного состава МЧС и 9 единиц техники.

Комплекс зданий и сооружений бывшего Калинкинского пивоваренного завода является объектом культурного наследия регионального значения. Предприятие было основано в конце XVIII века и проработало вплоть до 2009 года.

пожары
МЧС